Elversberg - Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance verpasst. Der Tabellenführer verlor am Sonntag mit 1:3 (0:2) bei der SV Elversberg und versäumte es dadurch, sich bis auf vier Punkte vom Relegationsplatz abzusetzen.

Gegen enttäuschende 96er trafen Elias Baum (10. Minute) und Fisnik Asllani (45.+5) schon in der ersten Halbzeit für Elversberg. Der in der vergangenen Saison noch für Hannover spielende Muhammed Damar (48.) erhöhte kurz nach der Pause auf 3:0. Nicolo Tresoldi (90.+1) traf erst in der Nachspielzeit für den Spitzenreiter. Am Ende lautete die Torschussbilanz 22:7 für den klar besseren Außenseiter.

Fans erinnern an Robert Enke

Die Elverberger besiegten damit nach Hertha BSC (4:1) und dem Hamburger SV (4:2) bereits das dritte Topteam der Liga. Sie stünden nun selbst auf Platz eins, wenn sie nicht zuletzt auch gegen die Aufsteiger Jahn Regensburg und SSV Ulm 1846 verloren hätten.

Die Gäste hatten ihren stärksten Moment schon vor dem Spiel, als die mitgereisten 96-Fans am 15. Todestag von Robert Enke mit einer großen Choreographie an den früheren Nationaltorwart erinnerten. Danach war Hannover klar unterlegen. Die erste Torchance hatte der Spitzenreiter erst in der 72. Minute durch Phil Neumann.