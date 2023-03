Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihren zehnten Saisonsieg nur knapp verpasst. Die Weißenfelser verloren am Samstag in der letzten Minute ihr Heimspiel gegen Brose Baskets Bamberg mit 95:99 (49:50). Der überragende Solomon Young (20 Punkte) verwandelte fünf Sekunden vor dem Ende zwei Freiwürfe zum Endstand. Neben Young hatten Spencer Reaves (19), Patrick Miller (14) und Patrick Heckmann (13) den größten Anteil am fünften Erfolg in Serie, mit dem die Bamberger ihre Position in den Playoff-Rängen behaupteten. Für die Mitteldeutschen punkteten Charles Callison, Kris Clyburn (je 17), Tremmell Darden (15), Kostja Mushidi (14) und John Bryant (10) zweistellig.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start in die Partie und lagen nach 14 Minuten mit 36:26 vorn. Doch noch vor dem Seitenwechsel hatten die Weißenfelser dieses Polster eingebüßt. In den letzten beiden Vierteln wechselte die Führung ständig. Die Gastgeber lagen beim 86:85 (36.) das letzte Mal vorn.

Mit vier Punkten in Serie zogen die nervenstarken Franken mit 89:86 in Front und gaben diese Führung nicht mehr aus der Hand. Die Gäste profitierten in erster Linie von ihrer Lufthoheit unter den Körben, holten sich 41 Rebounds, der MBC nur 22.