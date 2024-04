Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC konnten im Kampf um den Klassenerhalt keine Bonuspunkte einfahren. Die Weißenfelser verloren am Sonntag vor heimischer Kulisse das Duell gegen Alba Berlin mit 67:76 (37:38). Trotz der 20. Saisonniederlage hat der MBC weiterhin zwei Siege Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Erfolg des Tabellendritten hatten Matt Thomas (16), Justin Bean (13), Kresimir Nikic (11) und Tim Schneider (10). Für die Hausherren erzielten Johnathan Stove (16), Charles Callison (15), Vince Edwards (11) und Martin Breunig (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und entschieden das erste Viertel mit 22:16 zu ihren Gunsten. Doch dann riss der Spielfaden. Mit einem 14:2-Lauf ging der Favorit mit 30:24 in Führung und lag in der 24. Minute mit 46:39 vorn. Doch die Weißenfelser ließen sich zunächst nicht abschütteln und wendeten noch im dritten Viertel das Blatt. Mit einer 54:53-Führung für den MBC starteten die letzten zehn Minuten. In der Schlussphase erhöhten die Albatrosse ihre Intensität und zogen über 68:61 (34.) auf 73:65 (39.) davon. Dabei profitierten die Berliner in erster Linie von ihrer Überlegenheit unter den Brettern und holten 16 Offensiv-Rebounds, der MBC nur zwei. Damit konnte der Favorit auch seine schwache Trefferquote aus dem Feld von nur 35 Prozent gegenüber 43 Prozent bei Weißenfels kompensieren.