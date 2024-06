Union Berlins neuer Trainer Svensson lebt und arbeitet schon lange in Deutschland. Vor dem EM-Achtelfinale gegen seine Dänen sieht er keine leichte Aufgabe für die DFB-Elf.

Berlin (dpa) – - Unions Berlin neuer Trainer Bo Svensson sieht seine Landsmänner im EM-Achtelfinale als Außenseiter, aber nicht ohne Chance. „Ich finde, es sieht gut aus - halt für Dänemark“, sagte der 44-Jährige mit einem Lachen auf seinen Tipp für das Spiel am Samstagabend (21.00 Uhr) angesprochen.

„Das ist schon ein bisschen lustig, dass es jetzt zu dieser Konstellation kommt. Vor allem für mich“, sagte der Däne bei seiner Vorstellung am Mittwoch in Berlin. „Grundsätzlich glaube ich schon, dass es den Dänen guttut, ein bisschen Underdogs zu sein. Sie haben ihr bestes Spiel in der Gruppenphase gegen die Engländer geliefert.“

Er habe den Eindruck, dass in der deutschen Presse alle erwarten, dass die DFB-Elf weiterkomme. „Es ist eine routinierte Mannschaft, die ich eher nicht unterschätzen würde als Deutscher. Deutschland ist Favorit, das ist auch klar, aber ich glaube, es wird schwieriger, als viele es sich vorstellen“, sagte der langjährige Bundesliga-Profi. Dänemark habe von den letzten 15 Spielen nur eines verloren.