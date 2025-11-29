In Sachsen-Anhalt gehen die Christdemokraten mit dem wiedergewählten Landesvorsitzenden Sven Schulze in die Landtagswahl 2026. Schulze richtet deutliche Worte an die Bundesregierung.

Magdeburg - Sven Schulze bleibt Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt. Der 46-Jährige erhielt bei der Wahl auf einem Landesparteitag in Magdeburg 88,2 Prozent Zustimmung. Nach CDU-Angaben stimmten 179 Delegierte mit Ja, 25 mit Nein. Es gab zwei Enthaltungen und eine ungültige Stimme. Vor zwei Jahren hatte Schulze bei seiner Wahl 74,2 Prozent Zustimmung erhalten.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Schulze führt die CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl. In der Landesregierung ist er aktuell Wirtschaftsminister. Derzeit regiert in Sachsen-Anhalt eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.

In seiner Rede hatte Schulze zuvor die Bundesregierung kritisiert. Für eine erfolgreiche Wahl in Sachsen-Anhalt sei Rückenwind aus Berlin nötig, betonte er. Im Bund würden Konflikte aktuell auf offener Bühne ausgetragen. „Das muss sich wirklich ändern.“ Das gelte nicht nur für die Union, sondern explizit auch für die Sozialdemokraten. Alle hätten vor der Bildung der neuen Bundesregierung betont, dies sei die letzte Chance. „Dann muss man sie auch nutzen.“

Zum Parteitag in Magdeburg wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.