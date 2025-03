Dutzende Waffelschnitten räumt sich der Mann in eine Reisetasche. Doch die süße Beute kann er nicht genießen.

Bremerhaven - Es ist schon nicht mehr „morgens halb zehn in Deutschland“ gewesen, als ein Mann offensichtlich große Lust auf Süßes verspürt hat. Gleich 35 Pakete einer „bekannten Waffelschnitte“ steckte er nach Angaben der Polizei in einem Bremerhavener Geschäft in seine Sporttasche und ging, ohne zu bezahlen.

Als ihm am Donnerstag ein Ladendetektiv folgte, kam es zu einer Rangelei: Der Detektiv und eine weitere Mitarbeiterin hielten die Tasche an der einen Seite fest, der mutmaßliche Dieb zerrte an der anderen Seite, wie es hieß. Letztlich ließ er von seiner Beute ab und flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, ist der 45-Jährige amtsbekannt. Die Süßigkeiten hatten einen Verkaufswert von knapp 100 Euro.