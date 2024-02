Weil er in einem Zivilprozess nicht die Wahrheit gesagt haben soll, muss sich Halles einstiger Oberbürgermeister Bernd Wiegand ab März vor Gericht verantworten.

Halle - Weil er in einem Zivilprozess eine uneidliche Falschaussage getroffen haben soll, muss sich Halles zurzeit suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand ab Mitte März vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der parteilose Politiker soll im Oktober 2020 vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt haben, wie das Landgericht am Freitag mitteilte. Wiegand habe den Vorwurf abgestritten. Den Angaben zufolge droht dem Politiker im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren. Weitere Termine sind bis Mitte April angesetzt.