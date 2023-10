Sömmerda - Zwei unbekannte Täter sind in einen Supermarkt in Schloßvippach (Lanskreis Sömmerda) eingebrochen und haben Tabakwaren im Wert von mindestens 10 000 Euro gestohlen. Die Diebe kletterten in der Nacht zum Samstag zunächst auf das Dach des Supermarktes und nahmen dort mehrere Dachziegel ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch seien sie in die Zwischendecke und von dort in das Ladeninnere gelangt, berichtete ein Sprecher. Die Kripo ermittelt wegen dieses besonders schweren Falls des Diebstahls.