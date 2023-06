Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Sonneberg - Im Südthüringer Landkreis Sonneberg sind am heutigen Sonntag 48.327 Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Landrats aufgerufen. Das Ergebnis interessiert auch außerhalb des Landes, weil die AfD sich in der Region besonders stark fühlt und hofft, bundesweit erstmals einen Landrat stellen zu können.

Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Jürgen Köpper (CDU), der derzeit die Geschäfte als Interimslandrat führt, Anja Schönheit (parteilos), die von der SPD und der Kreistagsfraktion Pro Sonneberg unterstützt wird, die Grünen-Politikerin Nancy Schwalbach, die von Grünen und Linken ins Rennen geschickt wird, und Robert Sesselmann von der AfD. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte.

Die Landratswahl im Kreis Sonneberg wurde außerplanmäßig nötig, weil der 2018 gewählte Landrat Hans-Peter Schmitz (parteilos) aufgrund einer langwierigen Erkrankung in den Ruhestand versetzt wurde. Der AfD-Kandidat Sesselmann war auch 2018 schon angetreten, landete damals aber knapp nur auf dem dritten Platz und schaffte es daher nicht in die Stichwahl. In Thüringen werden Landräte regulär für sechs Jahre gewählt.