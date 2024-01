Hannover - Die Polizei kommt bei der Räumung der Baumhäuser von Demonstranten gegen den umstrittenen Ausbau des Südschnellwegs in Hannover voran. Die Baumhäuser nahe einer Dauermahnwache von Klima- und Umweltaktivisten seien geräumt, außerdem hätten sechs Demonstranten das „Tümpeltown“ genannte Protestcamp freiwillig verlassen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Eine Räumung etwa der Baumhäuser von „Tümpeltown“ in der Leinemasch sei an diesem Tag nicht mehr geplant.

Am Montagmorgen hatten die Rodungen für den Ausbau begonnen. Nach Angaben eines Sprechers der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr handelt es sich mit einem Volumen von rund 580 Millionen Euro, angelegt auf zehn Jahre, um eines der größten Verkehrsprojekte in Niedersachsen - finanziert vom Bund. Seit Monaten protestieren Umweltschützer und Klimaaktivisten gegen das aus ihrer Sicht überdimensionierte Projekt.