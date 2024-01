Ein Hubsteiger und ein Polizeifahrzeug stehen am frühen Morgen am Protestcamp „Tümpeltown“ am Südschnellweg.

Hannover - Im Streit um den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover hat die Räumung des Protestcamps „Tümpeltown“ begonnen. Eine Hundertschaft von Beamten mit Schutzschilden marschierte am Dienstagmorgen in Richtung des Camps, wie ein dpa-Reporter am Dienstag beobachtete. Die Polizei rief die Aktivisten bei der Plattform X (früher Twitter) dazu auf, friedlich zu bleiben, sich kooperativ zu verhalten und den Anweisungen der Polizeibeamtinnen und -beamten Folge zu leisten. Eine Sprecherin der „Tümpeltown“-Aktivisten sagte, die Räumung habe zunächst am Boden begonnen, ein „sehr großes Polizeiaufgebot“ sei im Einsatz.

Schon zuvor waren Hubsteiger mit Raupenantrieb in Stellung gegangen, um die Baumhäuser erreichen zu können. Am Vortag hatten sechs Demonstranten freiwillig das Protestcamp verlassen.