Zehdenick - Von den beiden seit Himmelfahrt vermissten Männern im Landkreis Oberhavel fehlt weiterhin jede Spur. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, habe die intensive Suche der letzten Tage bisher keinen Erfolg gebracht. Die beiden 22-Jährigen hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Sie seien nach dem Ende der Party am frühen Morgen des nächsten Tages vermutlich zum Ufer des Großen Wentowsees gegangen, gab die Polizei an. Dort fanden die Beamten die Jacke von einem der Männer. Seitdem fehlt von beiden jede Spur.

Seit Freitag laufen die Suchmaßnahmen. Fährtenhunde, Polizeihubschrauber, Boote und Sonartechnik wurden dabei eingesetzt. Dazu, wie die Suche weitergeführt werde, konnte eine Sprecherin am Montag noch keine Angaben machen.