Rathenow - Die Polizei gibt die Suche nach einem vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Landkreis Havelland) auch nach zwei großangelegten Polizeieinsätzen im Januar nicht auf. Die Ermittler halten ein Gewaltverbrechen für wahrscheinlich. Eine Aufklärung des rätselhaften Falls scheint aber zäh.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam sagte am Nachmittag, bei den Suchaktionen mit Hubschrauber und Spürhunden in einem Wald bei Rathenow sei nichts gefunden worden. Es hätten sich Bürgerhinweise ergeben, denen nachgegangen werde. Nähere Angaben dazu machte die Sprecherin nicht. Es müsse noch geklärt werden, ob sich daraus neue Ermittlungserkenntnisse ergeben. Die Polizei war an zwei Tagen jeweils mit 100 Kräften in dem Wald im Einsatz.

Im vergangenen April verschwand der junge Mann aus Rathenow. Er soll in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, in einem Baumarkt gewesen sein, wie es von der Polizei im Dezember hieß. Die Mordkommission der Kriminalpolizei suchte Zeugen.