Annaberg-Buchholz - Bei der Suche nach einem seit Tagen vermissten Mann gibt es einen weiteren Grund zur Vermutung, dass er sich in einem alten Bergwerksstollen in Annaberg befindet: Zwei Leichenspürhunde, die am Dienstag an oberirdischen Öffnungen in dem Waldgebiet schnüffelten, zeigten jeweils „eine deutliche Reaktion“, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei. „Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass er den Stollen nicht verlassen hat.“

Hündin Ebby aus Sachsen und Rüde Manni aus Bayern drehten zwei Runden in dem bewaldeten Areal des Erzgebirges und witterten auch an einem selbst gegrabenen Schacht sowie einer Stelle, an der das Gewölbe eingestürzt ist.

Kein Lebenszeichen im Stollen

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der Annaberger in dem Stollen ist, der unweit der Einstiegsstelle einbrach. Unter Tage waren die auf Leichengeruch trainierten Hunde aber nicht. „Wir haben keine Anhaltspunkte, dass er lebendig ist unter Tage oder den Berg doch verlassen hat und sich woanders aufhält“, sagte die Polizeisprecherin. Ein Verschüttungssuchgerät, das Herztöne empfangen kann, hatte bereits kein Lebenszeichen in dem Stollen empfangen.

Wo genau der Vermisste sich im Berg befindet, ist noch unklar. Das weitere Vorgehen in dem Fall werde mit der Stadt und dem Oberbergamt besprochen, sagte die Polizeisprecherin. Das Verhalten von Ebby und Manni deute nach Einschätzung der Hundeführer darauf hin, dass der Abstand zu dem Gesuchten und der Suchbereich deutlich größer sind.

Habseligkeiten an Einstiegsstelle gehören dem Vermissten

Am vergangenen Mittwoch informierte ein Mitarbeiter des Oberbergamtes die Polizei darüber, dass sich offenbar jemand Zugang zu dem alten Stollen verschaffte. Ein Rucksack und ein Fahrrad, die sich dort befanden, stammten von dem Vermissten. Auch ein von Einsatzkräften gefundener gefährlicher Gegenstand - ein selbst gebastelter Metallzylinder mit Explosionsstoff für eine Sprengung - wird ihm zugerechnet. Die Behörden gehen davon aus, dass sich der Mann einen Schacht zu dem stillgelegten Bergwerksstollen im Annaberger Stadtteil Frohnau verschaffte. Spezialisten der Feuerwehr und Technischem Hilfswerk suchten ihn beidseits bis zu der Stelle ab, wo das Erdreich eingebrochen ist - doch ohne Erfolg. Im Umfeld des Mannes gab es keine Hinweise, dass er sich woanders aufhalten könnte.