Berlin/DUR/dpa - Die Suche nach einer freilaufenden Raubkatze in Berlin und Brandenburg geht an diesem Freitag weiter. Wie die Polizei Berlin mitteilte, sind derzeit rund 100 Einsatzkräfte mit der Suche beschäftigt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Kleinmachnow, Michael Grubert, sollen auch professionelle Tierspurensucher zum Einsatz kommen.

In der Nacht zu Freitag ergaben sich demnach keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort. Es seien weder weitere Sichtungen von Zeugen noch Spuren des Tieres in der Nacht gemeldet oder gefunden worden.

Die Suche konzentriert sich nach Angaben einer Sprecherin in Berlin weiterhin auf die südlichen Stadtbezirke. Wie genau die Suchmaßnahmen im Tagesverlauf aussehen, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeidirektion West in Brandenburg soll am frühen Vormittag zunächst die aktuelle Lage besprochen werden.

Zeigt ein Handyvideo eine Löwin im Süden von Berlin?

In der Nacht zum Donnerstag soll eine freilaufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein.

Es seien immer wieder Hinweise von Bürgern bei der Polizei und dem zuständigen Ordnungsamt eingegangen, teilte die Polizei mit. Diese würden systematisch geprüft. «Bislang führte keiner der Hinweise zur Feststellung des gesuchten Wildtieres.»

Die Polizei hat auf der Suche auch einen privaten Tierhalter überprüft. Das Tier, das diese Person halte, sei noch da, sagte der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip, am Freitagmorgen. Nähere Angaben etwa auch, wo das Tier gehalten werde, wollte er nicht machen.

Suche nach Löwin in Berlin - Bisher wird nirgendwo ein Tier vermisst

Das Landesamt für Umwelt teilte mit, im Tierbestandsverzeichnis seien 23 Löwen aus drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung in Brandenburg erfasst. Der Polizei seien die Kontaktdaten übermittelt worden.

Allerdings sind immer mehr Experten der Meinung, dass das Handyvideo gar keinen Löwen zeigt. Es gebe bislang weder Blut noch Kot oder Pfotenabdrücke. Aus Sicht des Veterinärmediziners Achim Gruber von der Freien Universität Berlin bleiben nicht zuletzt deswegen Zweifel, ob es sich wirklich um eine Löwin handelt. „Ich halte es für möglich, dass das eine Löwin ist, bin aber nicht davon überzeugt“, sagte Gruber im RBB-Spezial. Er setze auf die Jagdhunde, die nach dem Tier suchten. Wenn diese keine Spuren fänden, sei dies „ein starkes Puzzlestück“ gegen die Hypothese, dass man es mit einer Löwin zu tun habe.

Experten zweifeln - Ist es wirklich eine Löwin?

Auch Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert ist skeptisch, ob tatsächlich eine Raubkatze frei durch Berlin und Brandenburg läuft. Er könne auf dem bekannten Video nur zwei Wildschweine erkennen, die von links nach rechts laufen, sagt er im RBB-Inforadio. „Ich glaube aber natürlich den Zeugen, den Kollegen von der Polizei in Berlin, die ein derartiges Tier auch real gesehen haben“, so Ehlert. Dennoch mache es ihn stutzig, dass bisher keine Spuren gefunden werden konnten.

„Grundsätzlich kann ein Löwe nicht einfach weg sein, auch so eine Löwin nicht. Sie hinterlässt Spuren“, sagt der Wildtierexperte. „Es ist schon sehr auffällig, dass an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist.“ Dennoch könne es sein, dass das Tier in Berlin und Brandenburg rumläuft.

Gefährliche Wildtiere: Immer wieder Meldungen über Ausreißer und verschwundene Exoten

In Sachsen-Anhalt sorgte zuletzt im Jahr 2020 ein vermeintliches Wildtier für Aufregung. Angler wollten Ende August ein Krokodil in der Unstrut bei Laucha gesehen haben.

Viele vermuteten zunächst einen Irrtum oder einen Beitrag, um das nachrichtenarme Sommerloch zu füllen. Doch der damalige Landrat des Burgenlandkreises nahm die Sache ernst und sprach ein Badeverbot aus. Polizei und Feuerwehr starteten eine großangelegte Suchaktion auf und an dem Fluss - erfolglos.

Wenige Tage später meldete sich jedoch eine Pferdebesitzerin, die das etwa zwei Meter große Reptil gegen Mittag mit aufgesperrtem Maul an der Unstrut bei Schönewerda (Kyffhäuserkreis) gesichtet haben wollte.

Wieder rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei aus und durchkämmte ein etwa zwölf Kilometer großes Flussgebiet. Auch Hubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz - aber auch hier ohne Ergebnis.