Neue Hinweise in den Ermittlungen zum Verschwinden eines jungen Mannes aus Rathenow: Die Polizei sucht ein Waldgebiet ab. (Symbolbild)

Rathenow - Spürhunde und Polizisten suchen in einem Wald am Wolzensee weiter nach einem vermissten 24-Jährigen aus Rathenow (Havelland). „Wir haben ein Waldgebiet von 50 Hektar. Bei der Größe war es gestern nicht zu schaffen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West. Daher werde die Suche nun fortgesetzt. Im Einsatz seien zwölf Spürhunde und 60 Polizisten, sagte die Sprecherin. Das Waldgebiet befindet sich in der Nähe von Rathenow.

„Wir suchen nach allem, was uns weitere Hinweise bringen kann“, sagte die Sprecherin. Ob - wie am Mittwoch - auch noch einmal ein Hubschrauber mit Kameras das Waldgebiet nach Auffälligkeiten absuche, sei noch unklar. Dies hänge unter anderem vom Wetter ab. Sie gehe davon aus, dass die Suche bis zum Einbruch der Dunkelheit dauere.

Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Die Polizei geht in dem Fall von einem Gewaltverbrechen aus. Es wird wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt. Zum Anlass für den großangelegten Polizeieinsatz sagte die Polizei-Sprecherin, es hätten sich in den Ermittlungen weitere Hinweise ergeben, denen nachgegangen werde. Welcher Art diese Hinweise waren, sagte sie nicht.

Im vergangenen April verschwand der 24-Jährige aus Rathenow. Er soll in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, in einem Baumarkt gewesen sein, wie es von der Polizei im Dezember hieß. Die Mordkommission der Kriminalpolizei suchte Zeugen.