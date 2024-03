Nachdem ein Pferd auf einer umzäunten Kuppel in Nordthüringen eine noch unbekannte Substanz aufnimmt, muss es eingeschläfert werden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Heilbad Heiligenstadt - Nach dem Tod eines Pferdes in Heiligenstadt ermittelt die Polizei. Auf einer umzäunten Kuppel im Luisenblick hatten vermutlich vor einer Woche Unbekannte eine noch nicht näher bekannte Substanz ausgebracht, wie die Polizei am Montag berichtete. Eines der Pferde auf der Koppel erkrankte daraufhin so schwer, dass es trotz sofortiger tierärztlicher Behandlung eingeschläfert werden musste.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld nahm Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Es werden Zeugen gesucht, die Personen mit auffälligem Verhalten oder Fahrzeuge, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, beobachtet haben. Der Besitzer des Pferdes lobte zudem 1000 Euro für Hinweise auf, die zur Ergreifung der Täter führen. Der Wert des Pferdes wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.