Hoppegarten (dpa/bb) – - Deutschlands beste dreijährige Rennstuten werden am Pfingstsonntag das Highlight beim Fashion Day auf der Galopprennbahn in Hoppegarten bestreiten. Bei der zweiten Prüfung der Europa-Gruppe im Diana-Trial geht Kassada mit Deutschlands erfolgreichstem Jockey Andrasch Starke über 2000 Meter in den Kampf um die Siegprämie von 32 000 Euro.

„Starke hat erst vor zwei Wochen bei uns ein Toprennen gewonnen“, verweist Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh am Donnerstag in Berlin auf die ausgezeichnete Verfassung des Spitzenjockeys, „er kennt die Bahn wie seine Westentasche und weiß genau, wann er sein Pferd zum Finish ansetzen muss.“

Gute Chancen auf den Sieg im wichtigsten Vorbereitungsrennen auf den klassischen Preis der Diana im August in Düsseldorf melden auch die aus England anreisende Stute Crackovia mit Jack Mitchell und Sweet Diana mit Eduardo Pedroza im Sattel an. Zudem werden an diesem Renntag beim Fashion Contest wertvolle Preise in drei Kategorien ausgelobt.