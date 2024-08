Kirchberg - Ein 84-jähriger Radfahrer ist in eine Ablaufrinne geraten, gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei heute mitteilte, war der Mann am Mittwochabend in Kirchberg (Landkreis Zwickau) auf einem Weg parallel zur S 282 in Richtung Hirschfeld unterwegs. An einer steilen Stelle sei er in die Ablaufrinne geraten und gestürzt.

Zur stationären Behandlung wurde der 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann habe keinen Helm getragen, gibt die Polizei an.