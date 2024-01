Bremen/Oldenburg - Die Lage ist trotz des angekündigten Sturms in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch entspannt. Die Feuerwehr Bremen teilt am Mittwochmorgen mit, dass sie noch keine größeren Sturmeinsätze hatte. Auch die Polizei Oldenburg gibt an, dass im Einsatzgebiet zwar ein paar Bäume umgefallen sind, aber die Situation alles in allem ruhig ist.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwochmorgen weiter vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde, die bis zum Abend andauern sollen. Die Bevölkerung wird dazu angehalten, auf herabfallende Gegenstände wie Äste oder Dachteile zu achten.