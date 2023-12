Kurz vor Weihnachten sind die Feuerwehrkräfte dank eines Sturmtiefs in Niedersachsen im Dauereinsatz. Auch Züge fallen aus. Die Behörden warnen vor Hochwasser auch im Binnenland.

Zahlreiche Reisende warten auf einem vollem Bahnsteig am Hauptbahnhof auf ihren Zug.

Hannover - Umgestürzte Bäume, umherfliegende und auf Straßen liegende große Äste, überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und Probleme im Bahn-Verkehr: Sturmtief „Zoltan“ hat kurz vor Weihnachten in Niedersachsen für viele Feuerwehreinsätze gesorgt und Zugreisende am Donnerstag und Freitag auf die Geduldsprobe gestellt. Einige Bahnstrecken waren vorübergehend ganz gesperrt. Bei Hagelschauern passierten zudem Glätteunfälle auf den Straßen. Für die Nordseeküste warnten Experten vor einer Sturmflut.

In Neuharlingersiel wurde wegen des Sturms ein Fährschiff auf die Kaimauer geschoben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei brachen mehrere Leinen des Fährschiffes. „Das ist im Lauf der Nacht passiert, vermutlich heute früh beziehungsweise bei auflaufendem Wasser“, sagte die Geschäftsführerin des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, Christina Harms. Verletzte gebe es nicht, Öl oder Diesel sei nicht ausgetreten. Die Unglücksstelle wurde abgesichert. Nun müssen sich Experten über die Bergung Gedanken machen. Wie die Nordseebad Spiekeroog GmbH mitteilte, seien die Schiffsverbindungen zur Insel in den Weihnachtsferien und Anfang Januar weiter gewährleistet - mit den Schiffen Spiekeroog I sowie Spiekeroog II.

Wegen des Sturms riss sich laut Wasserschutzpolizei auch im Emder Außenhafen kurzfristig ein Autotransporter von seinem Liegeplatz los. Durch starke Orkanböen brachen mehrere Leinen, er trieb dann manövrierunfähig auf die Ems. Vier Schlepper verhinderten ein Abtreiben des Schiffes. Mit viel Kraft wurde der Transporter zu seinem Liegeplatz zurückgedrückt. Dabei berührte das Heck die Kaimauer und setzte dort wegen des hohen Wasserstandes kurzfristig auf. Dabei entstand geringer Schaden an der Mauer. Am Schiff wurde die Außenwand beschädigt. Vor der Weiterfahrt werde das Schiff überprüft, hieß es.

Für das niedersächsische Binnenland rechnete der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit einer landesweiten Verschärfung der Hochwasserlage über die Weihnachtsfeiertage. In den kommenden Tagen sei zudem nahezu flächendeckend mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, die zu einem deutlichen Anstieg der Wasserstände führen werde. An vielen Pegeln werde die höchste Meldestufe überschritten, warnte die Behörde. Das dürfte nicht nur dazu führen, dass lokal größere Flächen überschwemmt werden, sondern auch einzelne Grundstücke, Straßen und Keller. Auch an den größeren Flussläufen wie der Weser, Aller und Leine bestehe Hochwasser mit steigender Tendenz, hieß es.

Bahnreisende mussten sich weiter auf Einschränkungen in Norddeutschland einstellen. Zwischenzeitlich seien einzelne Strecken vorübergehend gesperrt gewesen, sagte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. Die Sperrungen seien inzwischen jedoch weitestgehend aufgehoben, es komme aber weiterhin zu vielen Verspätungen. Für das Wochenende rechnete die Bahn mit einer starken Auslastung der Züge. Zu dem ohnehin starken Weihnachtsverkehr kämen nun Reisende hinzu, die ihre Anreise wegen des Sturms in das Wochenende verlegen mussten. „Es wird sicherlich voll“, sagte die Bahn-Sprecherin, die den Fahrgästen empfiehlt, sich einen Sitzplatz für die Fahrt zu reservieren.

Im Harz blieb am Freitag der Zugverkehr der Harzer Schmalspurbahnen zum Brocken weiter eingestellt. Wegen der stürmischen Witterung fahre kein Zug zwischen Schierke und dem Brocken, teilte die Harzer Schmalspurbahnen Gmbh mit. Auch in den übrigen Teilen des Streckennetzes könne es zu Ausfällen kommen.

Für die deutsche Nordseeküste sowie die ostfriesische Küste und das Wesergebiet sagten die Expertinnen und Experten vom BSH für Freitag schwere Sturmfluten vorher.