Solch heftiges Winterwetter in Niedersachsen und Bremen haben viele jüngere Menschen noch nie erlebt. Die Folgen für den Alltag sind deutlich: Busse, Züge und regulärer Schulunterricht fallen aus.

Hannover/Bremen - Eisiger Wind wirbelt Schnee durcheinander, Straßen sind kaum noch sichtbar. Das Sturmtief „Elli“ hat die Wetterlage in Niedersachsen und Bremen deutlich verschärft. Es kommt zu Sturmböen, viel Neuschnee und Schneeverwehungen. Auf den ostfriesischen Inseln sind orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 Kilometern pro Stunde möglich. Welche Auswirkungen hat das heftige Winterwetter?

Zugfahrten sind kaum noch möglich

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr im Norden Deutschlands vorübergehend eingestellt. Der Betriebsstopp sei nötig, um Fahrgäste, Mitarbeiter und Fahrzeuge zu schützen, teilte die Bahn mit. Sie kündigte an, Fahrgäste an den Bahnöfen zu versorgen. In Hannover stellt sie Aufenthaltszüge bereit.

Auch zahlreiche Regionalzüge blieben stehen. Das Unternehmen Start Niedersachsen teilte mit, dass keine Züge mehr fahren. Start-Züge fahren unter anderem Hannover, Hildesheim, Hamburg und Bremen an. Auch die S-Bahn Hannover stoppte wegen des Winterwetters den Betrieb von Zügen und Ersatzbussen.

Das Eisenbahn-Unternehmen Erixx verwies darauf, dass wahrscheinlich ab Mittag kein Betrieb mehr möglich sei. Die Erixx-Züge fahren zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide. Ähnlich äußerte sich das Unternehmen Metronom, das zur gleichen Betreibergesellschaft gehört. Einzelne Verbindungen in den Räumen Hamburg und Bremen wurden bereits am Vormittag gestrichen.

Viele Klassenzimmer bleiben leer

Wegen der anhaltenden Schneefälle und erwarteter spiegelglatter Straßen fällt der reguläre Schulunterricht in Niedersachsen und Bremen aus. Vielerorts - vor allem bei Berufsschulen - gibt es Distanzunterricht. Für die Jahrgänge bis zur zehnten Klasse müssen die Schulen eine Notbetreuung anbieten.

An den Hochschulen entscheiden meist die jeweiligen Dozenten und Dozentinnen, ob Vorlesungen in Präsenz oder digital stattfinden - oder ausfallen. Vorgaben der Hochschulleitungen für ganze Universitäten oder Fachhochschulen waren zunächst nicht bekannt.

Stehende Busse und leere Haltestellen

Schnee, Eis und Glätte sorgen für große Behinderungen im Straßenverkehr. Der öffentliche Nahverkehr ist stark eingeschränkt, vielerorts kommt es zu hohen Verspätungen und Ausfällen. Busse fahren zahlreiche Haltestellen nicht mehr an oder fallen aus. In einigen Kommunen wurde der Busverkehr vorübergehend komplett eingestellt - etwa in Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Barsinghausen und Springe. In anderen Städten wie Braunschweig werden seit dem Morgen mehr und mehr Stadtbahn- und Buslinien eingeschränkt oder eingestellt.

Unfälle auf glatten und schneebedeckten Straßen

Räumdienste sind vielerorts im Dauereinsatz, doch sie können die Straßen bei heftigem Schneefall nicht freihalten. Mancherorts wie in Hildesheim ist das Streusalz knapp, der Winterdienst ist deshalb eingeschränkt. In vielen Regionen Niedersachsens und in Bremen kam es zu witterungsbedingten Unfällen. Mehrfach rutschten auch Lastwagen, drehten sich und blockierten die Straßen.

Autofahrer sollten besonders vorsichtig unterwegs sein und Fahrten auf ein absolutes Minimum reduzieren, teilte die Polizei Goslar mit. Wer unterwegs sei, brauche Winterausrüstung wie Winterreifen, Eiskratzer, Schneebesen und Decken. „Die Straßenverhältnisse können sich sehr schnell verschlechtern“, warnte die Polizei. Es sei unter anderem mit massiven Schneeverwehungen sowie Sturm zu rechnen.

Fähren

Der Fährverkehr an der niedersächsischen Nordseeküste ist weitgehend eingestellt. Das betrifft etwa die Strecke von und nach Langeoog. Eine sichere An- und Abreise der Gäste sei bei diesem Wetter nicht möglich, teilte eine Sprecherin der Inselgemeinde mit. Auch die Nordseeinseln Wangerooge, Spiekeroog, Norderney und Juist sind am Freitag nicht per Schiff zu erreichen.

Parks und Friedhöfe geschlossen

Der Große Garten und der Berggarten in Hannover sind wegen des starken Schneefalls bis einschließlich Sonntag für Besucher und Besucherinnen geschlossen. Auch die Schauhäuser dürfen nicht betreten werden, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt mit. Demnach ist die Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume zu groß. Der Georgengarten sowie alle anderen zu den Herrenhäuser Gärten gehörenden Flächen dürfen auf eigene Gefahr betreten werden.

Das heftige Wetter sorgt auch für geschlossene Friedhöfe - etwa in Hannover und Lüneburg. Grund ist auch dort die Sorge vor herabfallenden Ästen, die unter der Schneelast abbrechen. In Lüneburg sollten für heute und Montag geplante Beisetzungen unter größtmöglicher Vorsicht geschehen. „Auf Wunsch der Angehörigen können die Termine verschoben werden“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Müll bleibt liegen

Glatte Straßen und starkes Schneetreiben haben vielerorts auch die Müllabfuhr gestoppt. In Wilhelmshaven wurde die Abfallsammlung abgebrochen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Auch im Landkreis Göttingen war Müllabfuhr nicht überall möglich. Witterungsbedingte Ausfälle oder Einschränkungen meldeten zudem der Landkreis Northeim, der Landkreis Stade, der Landkreis Wolfenbüttel, der Landkreis Friesland, der Landkreis Hameln-Pyrmont und die Stadt Emden. Schon in den vergangenen Tagen wurde Müll in manchen Städten wie Achim nicht abgeholt - etwa weil Straßen nicht geräumt waren.

Flüge fallen aus

Am Flughafen Hannover kommt es wegen des starken Schneefalls zu Flugausfällen und Verspätungen. Der Flugverkehr laufe aber noch, sagte eine Sprecherin am Vormittag. „Der Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden kontinuierlich im Einsatz, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.“ Am Bremer Flughafen fiel am Morgen ein Flug aus.