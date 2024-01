Frankfurt/Main - Stürmerin Carlotta Wamser wird von Eintracht Frankfurt bis zum Sommer an den 1. FC Köln ausgeliehen. Dies teilten die beiden Fußball-Bundesligisten am Mittwoch mit. Die 20-Jährige gehörte im vergangenen Sommer zum vorläufigen Kader des Nationalteams für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, musste dann aber verletzt aus dem Trainingslager in Herzogenaurach abreisen. In Frankfurt hatte die U17-Europameisterin von 2019 zuletzt keinen Stammplatz. In 35 Pflichtspielen erzielte sie für die Eintracht drei Tore.