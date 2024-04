Stürmisches Wetter nach Ostern in Sachsen-Anhalt

Leipzig/Magdeburg - Nach den Ostertagen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt zunächst auf stürmisches Wetter mit milden Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, weht am Dienstag bei maximal 13 bis 16 Grad ein starker Wind mit stürmischen Böen, auf dem Brocken mit schweren Sturmböen. Am Abend ziehen der Vorhersage zufolge einzelne Schauer auf, die während der Nacht wieder abklingen.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel zunehmend bedeckt. Von West nach Ost breitet sich leichter Regen aus. Regenpausen gibt es vor allem vom Mansfelder Land bis in den Raum Wittenberg. Bei bis zu 15 Grad weht nur noch ein schwacher bis mäßiger Wind. Stark bewölkt und mit einzelnen Schauern geht es am Donnerstag bei Temperaturen bis 17 Grad weiter. Der Wind frischt wieder stark auf. Böen auf dem Brocken können Orkanstärke erreichen.