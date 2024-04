Stürmisches Wetter nach Feiertagen in Sachsen

Regenschirme hängen zu Dekorationszwecken über dem Freisitz eines Eiscafés am Augustusplatz.

Leipzig - Nach den Osterfeiertagen müssen sich die Menschen in Sachsen zunächst auf regnerisches und stürmisches Wetter mit milden Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, weht am Dienstag bei maximal 14 bis 16 Grad ein starker Wind mit stürmischen Böen, auf dem Fichtelberg mit Sturmböen. Am Nachmittag ziehen der Vorhersage zufolge einzelne Schauer auf. Dann soll es meist trocken bleiben.

Nach meist sonnigem Beginn wird am Mittwochvormittag die Bewölkung dichter und es breitet sich leichter Regen aus, der gegen Mittag auch die Oberlausitz erreicht. Bei bis 15 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind, doch auf dem Fichtelberg bleibt es stürmisch. In der Nacht zum Donnerstag regnet es immer wieder etwas. Und auch tagsüber muss bei bis zu 17 Grad mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Es weht ein in Böen teils starker Südwestwind, auf dem Fichtelberg gehen schwere Sturmböen.