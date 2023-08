Stürmisches Wetter in Sachsen

Dresden - Die nächsten Tage werden regnerisch und stürmisch in Sachsen. Am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt und meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, östlich der Spree bei 25 Grad und im Bergland bei 16 bis 19 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Auf dem Fichtelberg kann es auch zu schweren Sturmböen von bis zu 95 Kilometer pro Stunde kommen.

Die Nacht zum Freitag wird bewölkt und trocken, bei Tiefsttemperaturen von 16 bis 12 Grad. Am Freitag bleibt es bewölkt, mit einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 16 bis 19 Grad.

Auch die Nacht zum Samstag bleibt wolkig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Am Samstag wird es wolkig bis stark bewölkt. Vor allem am Erzgebirge und in der Oberlausitz kann es zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad, im Bergland bei 16 bis 20 Grad.