Wangerooge - Wegen eines erwarteten Sturmtiefs müssen sich Reisende insbesondere an der niedersächsischen Nordseeküste am Mittwoch auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Fährverkehr von und zu den Inseln Spiekeroog, Langeoog und Wangerooge wird wegen des Sturms komplett eingestellt, wie die Fährgesellschaften bereits am Dienstag mitteilten. Neben dem Sturm werden den Angaben zufolge auch höhere Wasserstände an der Küste erwartet. An der Nordsee sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schwere Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer möglich. Auch im Binnenland soll es stürmisch sein.