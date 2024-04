Der Deutsche Wetterdienst sagt für Mittwochvormittag starken Wind und Sturmböen an der Nordseeküste voraus. In den kommenden Tagen soll es viel Regen geben.

Hannover - Zwischen zwei Wettertiefs wird es stürmisch in Niedersachsen. An der Nordseeküste und in exponierten Lagen werden am Mittwochvormittag Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Im Laufe des Tages soll der Wind abflauen. Insgesamt soll es kühler als an den Vortagen werden mit Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad und Regenschauern, vor allem an den Küsten.

In der Nacht zum Donnerstag sagt der Wetterdienst Regen und an den Küsten starke bis stürmische Böen voraus. Im Tagesverlauf am Donnerstag sind dichte Wolken, wieder stärker werdender Wind und viel Regen zu erwarten bei 12 bis 16 Grad. Auch am Freitag und Samstag soll das wechselhafte, regnerische Wetter voraussichtlich anhalten. Am Samstag sind dann aber zumindest wieder bis zu 22 Grad möglich.