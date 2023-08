Magdeburg - Lokale Gewitter, Regen und Wolken erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart. Dabei kann es örtlich zu Unwetter kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach beginnt der Tag vor allem im Norden zunächst heiter, dann ziehen dichte Wolken auf. Am Nachmittag und Abend können sich örtlich kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Vereinzelt soll es zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es teils stark, teils locker bewölkt. Örtlich ziehen kräftige Schauer und Gewitter durch - bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad.

Am Dienstag bleibt es wolkig oder stark bewölkt, gebietsweise treten Schauer und Gewitter auf. Es werden Temperatuen zwischen 28 und 31 Grad erwartet. Nachts lässt der Regen nach und die Wolken verziehen sich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad.