Erfurt/Leipzig - Thüringen steht vor einem stürmischen Jahreswechsel - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Silvesternacht im Flachland Windgeschwindigkeiten von 50 bis 55 Kilometer pro Stunde, wie die Meteorologin Cathleen Hickmann sagte. Im Thüringer Wald seien sogar Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h möglich. Dies entspricht Sturmstärke. „Da kann das Abfeuern von Silvesterraketen gefährlich werden“, warnte sie. Ab der Windstärke 5, also 30 bis 35 km/h, dürften diese eigentlich nicht mehr abgefeuert werden.

Am Neujahrstag soll sich der Wind sogar noch verstärken. Von Neujahrsspaziergängen im Wald sei abzuraten. Die Stadt Erfurt schließt wegen des zu erwartenden stürmischen Wetters am Neujahrstag sämtliche Friedhöfe, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Erst am Donnerstag (2. Januar) ist dem DWD zufolge Entspannung in Aussicht. Dann soll etwas Regen aufkommen, der in den Höhenlagen in Neuschnee übergeht. Ergiebige Schneefälle seien aber nicht zu erwarten.

Für Wintersportler sind die Bedingungen im Thüringer Wald ohnehin schlecht. Die Schneedecke in den Höhenlagen ist auf fünf Zentimeter zusammengeschmolzen, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Geöffnet sind die Skilifte Heubach bei Masserberg und am Fallbachhang Oberhof. In Oberhof ist auch eine Snowtubinganlage zum Reifenrodeln geöffnet.