Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg wieder einmal von der stürmischen Seite.

Stürmischer Herbst in Berlin und Brandenburg

Regenschirmwetter. Bei stürmischem Wind treibt am Donnerstag Regen über Berlin und Brandenburg hinweg. (Symbolbild)

Berlin - Stürmischer Wind bringt Regen nach Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, können Windböen während des Donnerstags Geschwindigkeiten von 60 Kilometern je Stunde erreichen. Das entspricht der Windstärke sieben. Lokal seien auch stürmische Böen und Böen mit Sturmstärke von 65 bis 85 Kilometern je Stunde möglich.

Am Nachmittag lasse der Wind langsam nach. Die Temperaturen steigen laut der Vorhersage auf maximal fünf bis neun Grad. Der Regen zieht in der Nacht nach Polen und Sachsen ab. Am Freitag wehe nur noch ein schwacher Wind.