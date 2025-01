Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich vor allem im Bergland auf Sturm einstellen. Dabei können die Winde auf dem Brocken mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde kurzzeitig Orkanstärke erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch im Rest Sachsen-Anhalts seien im Laufe des Tages Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde möglich, hieß es weiter.

Ansonsten werden milde acht Grad erwartet. Auch die Sonne kommt mitunter hinter den Wolken hervor. Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen laut DWD noch einmal an und erreichen am Samstag bis zu 13 Grad. Doch die freundlichen Temperaturen werden den Aussichten nach am Wochenende durch weitere Sturm- und Orkanböen sowie aufziehenden Regen getrübt.