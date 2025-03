Frankfurt/Main - Stürmer Nick Woltemade hofft, bis zur WM im nächsten Jahr den Sprung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu schaffen. Dass er nicht für die Nations-League-Viertelfinals der DFB-Auswahl gegen Italien am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) und Sonntag (20.45 Uhr/RTL) nominiert wurde, täte ihm womöglich aber sogar ganz gut, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart im Sky-Interview. Es sei schon „viel Trubel“ um ihn im Moment.

„Die WM 2026 ist ein Ziel“, sagte Woltemade. „Darauf arbeite ich hin.“ Es sei ein „schwieriger Weg, keine Frage“, aber er „gebe alles dafür“. Der 23-Jährige ist seit Wochen in starker Form. Neun Bundesliga-Tore hat er für den VfB in der laufenden Saison bisher erzielt - drei davon in den vergangenen fünf Spielen.

„Sehr dankbar“ für aktuelle Situation beim VfB

Es mache ihm „enorm viel Spaß“ derzeit, erklärte Woltemade, der im Sommer von Werder Bremen nach Stuttgart gewechselt war und zunächst häufig nur die Reservistenrolle innehatte. „Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass die Situation jetzt so ist und auch stolz darauf“, sagte der Offensivmann. Die Einladung zur A-Nationalmannschaft werde „hoffentlich irgendwann schon noch kommen“.

Alles in dieser Saison, so glaubt Woltemade, „passiert auch ein bisschen aus einem Grund“. Es sei für ihn daher völlig okay, nun beim U21-Nationalteam zu sein. Dieses bestreitet am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Trnava ein Länderspiel gegen die Slowakei und am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) in Darmstadt ein weiteres gegen Spanien. Vom 11. bis 28. Juni steht ebenfalls in der Slowakei die EM-Endrunde der U21 an.

Club-WM beeinflusst Planung für U21-EM

Genau die hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann auch bei seiner Nominierung für die Prestigeduelle mit Italien im Blick. Momentan hätte Woltemade eine Einladung zur A-Auswahl „sicher verdient gehabt“, hatte Nagelsmann erklärt. Es gehe aber auch um Konstanz über längere Zeit. Zudem glaube er, dass Woltemade bei der U21-EM im Sommer eine „tragende Rolle“ spielen könne.

Anders als etwa ein Karim Adeyemi von Borussia Dortmund, der genau wie die Profis des FC Bayern München mit seinem Verein im Sommer an der Club-WM in den USA teilnehmen wird, steht der Stuttgarter Woltemade für die U21-EM auch zur Verfügung.