Der Wind bläst in den kommenden Tagen viel Wasser an die Küsten sowie Ufer der großen Flüsse. Menschen etwa in Bremen sollten sich in Acht nehmen. Auch die Inseln sind betroffen.

Bremen/Hannover - Sturmfluten könnten am Donnerstagabend auf die Küsten von Niedersachsen und Bremen treffen. Der Schwerpunkt werde im Weser- und Elbegebiet liegen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg am Mittwoch. An der Weser soll etwa in Bremen und Elsfleth am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser überschritten werden. Beim Abendhochwasser am Mittwoch werde voraussichtlich noch kein Sturmflutniveau erreicht.

Am Freitagvormittag sollen die Pegel laut BSH-Vorhersage erneut auf Sturmflutniveau steigen. Betroffen sind dann voraussichtlich auch Cuxhaven, die Ostfriesischen Inseln Borkum und Norderney sowie Emden und Papenburg an der Ems. Verbreitet werden etwas höhere Wasserstände erwartet als am Donnerstagabend. Ob die Marke einer schweren Sturmflut von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, war nach Angaben der BSH-Sprecherin zunächst unklar. Die Lage entwickle sich noch, sagte sie.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für Donnerstag an den Küsten vor schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen der Stärken zehn und elf. Dazu werden Regen und vereinzelt auch Gewitter erwartet. In der Nacht zu Freitag soll sich der Regen mit Graupel und Schnee mischen. Für Freitag rechnet der DWD mit weiteren Regen- und Schneeschauern sowie Sturmböen. An den Küsten bleibt es stürmisch mit teils auch orkanartigen Böen.

Wie die Deutsche Bahn bereits am Dienstag mitgeteilt hatte, wird der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge am Freitag komplett eingestellt. Die Bahn betreibt den Fährverkehr mit einer Tochterfirma. Bereits ab dem Donnerstagnachmittag sollen Abfahren vom ostfriesischen Harlesiel und von Wangerooge ausfallen. Mögliche Fährausfälle am Donnerstag und Freitag kündigte auch die Insel Langeoog an.