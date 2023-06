Potsdam - Fußball-Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam kann auch in der zweiten Liga auf die Dienste von Adrijana Mori zählen. Die 22-Jährige habe bereits vor wenigen Tagen ihren Vertrag verlängert, wie der Verein auf seiner Website mitteilte. Mori kam in der abgelaufenen Spielzeit auf elf Liga-Einsätze.

Die Slowenin war 2019 in die brandenburgische Landeshauptstadt gekommen. In ihren ersten beiden Spielzeiten kam Mori auf lediglich drei Einsätze, in denen ihr ein Tor gelang. In der Saison 2021/2022 wurde die Stürmerin in der Hinrunde an Carl-Zeiss Jena verliehen. Die Rückrunde bestritt sie in ihrer Heimat bei Olimpija Ljubljana, ehe sie im vergangenen Sommer wieder nach Potsdam zurückkehrte.