Bremen - Stürmer Oscar Schönfelder verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an Regensburg ausgeliehen und spielte in den Planungen von Werder-Coach Ole Werner keine Rolle mehr. Schönfelder war vor drei Jahren aus Mainz nach Bremen gewechselt.