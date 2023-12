Sturmböen in Sachsen-Anhalt: Hochwasserwarung für Altmark

Magdeburg - Für die Flüsse in der Altmark gilt in den nächsten Tagen eine Hochwasserwarnung wegen voraussichtlich starken Regens. Am Mittwoch soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) windig und teilweise stürmisch werden. Auf dem Brocken soll es schwere Sturmböen geben. Zeitweise regnet es laut Vorhersage bei bis zu acht Grad. Im Harz werden maximal fünf Grad erwartet. Im Oberharz schneit es teilweise.

Die Nacht zu Donnerstag ist bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten von drei Grad. Es bleibt windig bis böig. Auf dem Brocken rechnen die Meteorologen mit einem schweren Sturm. Am Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst einen Orkan auf dem Brocken voraus. Im Rest von Sachsen-Anhalt bleibt es stark windig, böig und regnerisch, bei maximal zehn Grad, im Harz bei bis zu sieben Grad.