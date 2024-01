Der Wind bläst am Mittwoch kräftig in Thüringen. In mindestens einem Fall hat das stürmische Wetter zu einem Unfall geführt.

Erfurt/Eisenach - Das stürmische Wetter hat in Thüringen am Mittwoch zu Einschränkungen und teils gefährlichen Situationen geführt. So fiel aufgrund der Wetterlage ein Baum auf ein Auto, das auf einer Bundesstraße bei Eisenach unterwegs war. Der 36 Jahre alte Fahrer sei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am Wagen entstand jedoch ein großer Sachschaden - das Auto musste abgeschleppt werden.

Des starken Windes wegen wurde die Talbrücke Reichenbach auf der Autobahn 71 bei Ilmenau für Kleintransporter, Lastwagen und andere Fahrzeuge mit höheren Aufbauten gesperrt. Solche Fahrzeuge seien für Wind besonders anfällig und es bestehe die Gefahr, dass dadurch die Fahrweise beeinträchtigt wird, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei.

Auch für die Freizeit brachte das Wetter Einschränkungen: Die Klassik Stiftung Weimar mahnte etwa zur Vorsicht beim Betreten ihrer Park- und Gartenanlagen, da Äste von Bäumen abbrechen könnten. Mit Blick auf die Sturmböen öffnete der egapark laut Mitteilung der Stadtwerke Erfurt am Mittwoch nicht. Auch die Veranstaltung „Winterleuchten“ in dem Garten- und Freizeitpark wurde daher abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Thüringen am Mittwoch mit teils heftigen Sturmböen. Bis zum Donnerstagmorgen soll der Wind nachlassen.