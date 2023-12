Sturmtief „Zoltan“ wirbelt vor allem in Norddeutschland. Doch auch in Berlin und Brandenburg rückt die Feuerwehr zu Einsätzen aus.

Berlin - Sturmtief „Zoltan“ hat in der Nacht zu Freitag für Dutzende Einsätze vor allem in Brandenburg gesorgt. Seit Sturmbeginn am Donnerstag rückte die Feuerwehr in der Lausitz insgesamt 150 Mal aus, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Zehn Einsätze liefen demnach noch. In den Landkreisen Havelland, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und in Potsdam wurden seit Donnerstag 74 Einsätze verzeichnet. Primär ging es dabei um heruntergefallene Äste oder umgestürzte Bäume.

Es sei niemand verletzt worden. Die Lage war laut Angaben der Sprecher nicht dramatisch. In Berlin sei die Feuerwehr wegen kleinerer Dinge 29 Mal seit Donnerstagnachmittag ausgerückt, sagte ein Sprecher.

Zwei Tage vor Weihnachten treffen die Auswirkungen von „Zoltan“ am Freitag die Pläne von Reisenden aus Berlin und Brandenburg. Die Strecke der ICE-Züge von Berlin, Leipzig und Erfurt in Richtung Frankfurt sei beeinträchtigt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitagmorgen auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Züge müssten zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet werden und verspäteten sich um etwa eine Stunde. Vereinzelt komme es zu Ausfällen.

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr vor allem in Südbrandenburg zu vielen Einsätzen ausrücken. Das Landesumweltamt Brandenburg hatte eine Hochwasserwarnung am Pegel Prierow 2 in Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) veröffentlicht. „Infolge der heutigen Niederschläge ist mit einem deutlichen Ansteigen der Wasserstände am Pegel Prierow 2 im Flussgebiet Dahme, Golßen bis Märk. Buchholz zu rechnen“, hieß es.

Wegen eines umgestürzten Baums wurde die Autobahn 111 in der Nacht zu Freitag an der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg zeitweise voll gesperrt. Gegen Mitternacht sei der Baum auf die Fahrbahn gekippt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Baum zu entfernen. Da der Baum quer über die Autobahn lag, war die Straße in beide Richtungen gesperrt.

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen sich Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag weiter auf starken Wind und teils Sturmböen einstellen. Zum Tagesstart gebe es verbreitet Sturmböen mit 70 bis 85 Stundenkilometern, lokal seien schwere Sturmböen mit 95 Kilometern pro Stunde zu erwarten.