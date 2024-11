Erfurt - Wind und Sturm bestimmen das Wetter in Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in einem Warnlagebericht von Böen bis zu 85 Kilometern pro Stunde, in Kammlagen seien sogar Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde möglich. Im Laufe des Nachmittags lasse das Sturmtief wieder nach, hieß es weiter.

Ansonsten ist es bei Werten zwischen sechs und neun Grad wolkenverhangen und vor allem im Osten regnerisch. Bei nachlassendem Wind kann es in höheren Lagen ab dem Nachmittag auch Schneeregen oder Schnee geben. In der Nacht ziehen Regen oder Schneeregen bei örtlicher Glätte und Werten um null Grad langsam ab.

Zum Ende der Woche lockert es laut der Vorhersage deutlich auf und die Sonne zeigt sich. Am Freitag ist es zunächst noch bewölkt, bevor es bei maximal sechs Grad und schwachem Wind aufklart. Am Samstag herrscht kühles, aber sehr sonniges Novemberwetter.