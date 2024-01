Erfurt - In Thüringen gibt es am Mittwoch teils heftige Sturmböen. Es sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde, örtlich bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Teilweise gibt es am Mittwoch auch Schauer. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad, im Bergland bis zu elf Grad. In der Nacht zu Donnerstag lässt der Wind nach und es gibt nur noch Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometer.

Wegen der erwarteten schweren Sturmböen öffnet in Erfurt der egapark nicht. Die Veranstaltung „Winterleuchten“ in dem Garten- und Freizeitpark falle damit aus, teilten die Stadtwerke am Mittwochmorgen mit.