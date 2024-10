Ein Unwetter zog in der Nacht auf Sonntag über den Nordwesten und hat teilweise zu Schäden geführt. Südlich von Bremen wurde eine Metallgarage gegen ein Haus geschleudert.

Vechta - Das Dach des Kreishauses im Landkreis Vechta ist der Nacht auf Sonntag teilweise abgedeckt worden. Ursache war vermutlich starker Wind, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Dach sei inzwischen abgesichert, teilte der Landkreis auf seiner Website mit.

Zunächst hätten weitere Teile des Daches gedroht, abzustürzen, teilten die Einsatzkräfte mit. Außerdem habe es in das Gebäude herein geregnet. Wegen des Schadens sind die Parkplätze am Gebäude weiterhin gesperrt, wie der Landkreis mitteilte. Die Verwaltung sei aber ansonsten wie gewohnt erreichbar. Dass es sich bei dem Unwetter um einen Tornado handelte, konnte der Deutsche Wetterdienst zunächst nicht bestätigen.

Auch an anderen Orten gab es Unwetterschäden. In Stuhr südlich von Bremen wurde eine Metallgarage aus der Bodenverankerung gerissen. Die Garage wurde gegen ein Wohnhaus sowie zwei Bäume geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.