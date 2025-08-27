Drei Tage lang kann man auf der Museumsinsel Stummfilme aus den 1920ern erleben. Los geht es heute Abend - mit diesem Werk von Regisseur Dupont.

Berlin - Auf der Berliner Museumsinsel beginnen heute Abend die UFA Filmnächte. An drei Abenden werden Stummfilme aus den 1920ern gezeigt. Begleitet werden die Filme von Livemusik, wie die Veranstalter Bertelsmann und UFA mitteilten.

Los geht es mit „Varieté“ von Ewald André Dupont. „Der erste Abend gewährt dem Publikum einen Blick in den historischen Wintergarten, das legendäre Berliner Varietétheater der 20er-Jahre“, heißt es dazu im Programm.

Am Donnerstag wird „Der Rosenkavalier“ nach der Oper von Richard Strauss gezeigt. Zum Abschluss am Freitag läuft „Der Sträfling aus Strambul“ des Regisseurs Gustav Ucicky.