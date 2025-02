Studie: Junge Menschen sind fast 200 Minuten am Tag online

Bis zu 200 Minuten: Eine neue Studie hat das Plattformverhalten in verschiedenen Alterskohorten untersucht. (Symbolbild)

Potsdam - Fast 200 Minuten am Tag sind junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren durchschnittlich auf digitalen Plattformen unterwegs. Das zeigt eine neue Studie der Universität Potsdam und der LMU München. Damit ist diese Gruppe mit Abstand am längsten online. Menschen der ältesten betrachteten Gruppe zwischen 65 und 74 Jahren verbrachten hingegen nur 43 Minuten am Tag auf diesen Plattformen.

Die Forscher analysierten die Internetnutzung von Menschen zwischen 18 und 74 Jahren. So nutzten in allen Altersgruppen mindestens 85 Prozent eine digitale Plattform in den letzten vier Wochen.

Deutliche Unterschiede bei der Plattformauswahl

Dabei war YouTube die Plattform, die in allen Altersgruppen etwa gleich viel genutzt wurde. Hingegen nutzten Instagram und Tiktok besonders jüngere Menschen im Alter zwischen 18 und 34. In den höheren Altersgruppen wurden mehrheitlich Messengerdienste wie WhatsApp verwendet.

„Unsere Ergebnisse belegen, dass nahezu die gesamte deutsche Bevölkerung digitale Plattformen nutzt“, sagt Roland Verwiebe, Mitverfasser der Studie von der Universität Potsdam. „Es zeigen sich jedoch deutliche altersabhängige Unterschiede sowohl in der Häufigkeit der Nutzung als auch in den Zielen und Beweggründen. Das verdeutlicht, dass es die sozialen Medien als einheitliches Phänomen nicht gibt.“