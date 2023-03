Ann-Sophie Bohm (l), (Grüne), Landessprecherin in Thüringen und Bernhard Stengele (Grüne), Umweltminister in Thüringen sprechen bei der Landesdelegiertenkonferenz des Thüringer Landesverbandes von Bündnis 90/Die Grünen.

Walldorf - Der Soziologie-Student und Bio-Imker Max Reschke ist neuer Parteichef der Thüringer Grünen. Der 27-Jährige wurde am Samstag auf einer Landesdelegiertenkonferenz in Walldorf bei Meiningen als Nachfolger von Bernhard Stengele gewählt, der seit Februar Energie- und Umweltminister in Thüringen ist.

Reschke setzte sich mit 62 Stimmen gegen Christina Prothmann aus Jena durch, für die 36 Delegierte votierten. Die 32 Jahre alte Ortsteilbürgermeisterin in Jena hatte sich erst kurz vor der Abstimmung beworben. Reschke, der aus dem Weimarer Land stammt, gab seine Kandidatur einen Tag vor der Delegiertenkonferenz ab.

Lange galt der Bundeswehr-Offizier Matthias Kaiser aus Gotha als einziger Kandidat für das Amt als Parteichef. Er zog seine Bewerbung aber auf der Delegiertenkonferenz zurück.

Die Grünen sind seit 2014 Regierungspartei in Thüringen, seit 2020 in einer Minderheitskoalition mit den Linken und der SPD. Im kommenden Jahr soll in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden. In repräsentativen Umfragen liegen die Grünen bisher zwischen fünf und sieben Prozent.