Grünheide - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen will am Samstag die Polizeipräsenz rund um das Protestcamp gegen die geplante Tesla-Erweiterung in Grünheide erweitern. Die Versammlungsbehörde bestätigte am Freitag eine Verlängerung der Versammlung - allerdings nur bis zum kommenden Donnerstag und unter erheblichen Auflagen. Stübgen will mit den zusätzlichen Beamten Tesla vor Angriffen schützen und gewaltbereite Demonstranten abschrecken.

Ziel der Aktivisten ist es, eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer geplanten Erweiterung des Tesla-Geländes mit Güterbahnhof zu verhindern. Sie halten den Wald mit Baumhäusern besetzt. Eine Mehrheit der Bürger von Grünheide hatte gegen eine Erweiterung des Tesla-Geländes gestimmt. Die Gemeinde Grünheide will den Konflikt entzerren und schlägt vor, dass nur etwa die Hälfte des Waldes gerodet wird.