Stübgen will Platz für Geflüchtete in Containern schaffen

Potsdam - Zur Unterbringung der zahlreichen Flüchtlinge will Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) die Hauptstandorte der Erstaufnahme mit Containerdörfern erweitern. An den Standorten in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Wünsdorf sollen nach Stübgens Konzept so jeweils 500 und damit zunächst 1500 weitere Plätze geschaffen werden, wie das Innenministerium am Freitag berichtete. Dieser Ausbau wäre den Angaben zufolge in drei bis fünf Monaten realisierbar. Zu den Kosten äußerte sich das Ministerium nicht. Zuerst hatte die Zeitung „B.Z.“ über Stübgens Plan berichtet.

Der schnelle Ausbau der Unterkünfte sei nur an den Hauptstandorten der Erstaufnahme und im Wesentlichen mit Containern möglich, erklärte Stübgen. „Und eine schnelle Erweiterung ist der einzig gangbare Weg, um die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung zügig zu entlasten“, betonte der Minister. Nun hoffe er auf eine schnelle Einigung innerhalb der Landesregierung. „Dann können wir im Juli damit anfangen, vor allem abgelehnte Asylbewerber nicht mehr in die Kommunen zu verteilen“, kündigte der Minister an. Es wird erwartet, dass das Kabinett bereits am Dienstag darüber berät.

In diesem Jahr werden 26.000 Geflüchtete erwartet - etwa so viele wie im Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Kommunen haben bereits mehrfach signalisiert, dass ihre Aufnahmekapazität erschöpft sei.