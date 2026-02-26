Mehr als 52.000 Heimspeicher, fast 800 Megawattstunden: Wie Sachsen-Anhalt beim Stromspeichern Tempo macht – und warum sinkende Preise für Solaranlagen dabei eine große Rolle spielen.

Ende vergangenen Jahres wurde in Zerbst ein Solarpark mit 88 Batteriespeichern eröffnet - ein Beispiel für den Ausbau der Speicher im Land. (Archivbild)

Magdeburg - Der Ausbau von Stromkapazitäten hält in Sachsen-Anhalt sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich an. Wie das Umweltministerium mitteilte, wuchs die Speicherkapazität von 2024 auf 2025 um 54 Prozent an. Demnach verfügten zum Jahresende die Speicher in Sachsen-Anhalt über eine Kapazität von 777 Megawattstunden. Rein rechnerisch wäre das genug Energie, um rund 94.500 Haushalte mit zwei bis drei Personen für einen Tag zu versorgen.

„Vielerorts ist die Energiewende im Eigenheim angekommen“, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD). „Auch die zuletzt gesunkenen Preise für Photovoltaik-Anlagen und Speicher werden dazu beitragen, dass weiter investiert wird.“ Mit Blick auf die Energiewende werde jedoch der Zubau von Großspeichern in den kommenden Jahren weiter in den Fokus rücken.

Nach Angaben des Ministeriums stieg die Zahl der Speicher von 2024 auf 2025 um rund 33 Prozent. Zum Jahresende 2025 waren den Angaben zufolge 52.682 Heimspeicher installiert. Bei den Gewerbespeichern sei die Zahl von 250 auf 398 gestiegen und bei den Großspeichern von 11 auf 19.