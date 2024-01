Dresden - In Teilen des Dresdner Stadtzentrums ist am Mittwochnachmittag die Stromversorgung zusammengebrochen. „Der Grund für die Störung ist ein Fremdeingriff durch einen Bagger“, teilte eine Sprecherin des Energieversorgers Sachsen Energie am Mittwoch in Dresden mit. Der Bagger habe am Neuen Rathaus ein Kabel beschädigt. Derzeit hätten knapp 400 Kundinnen und Kunden des Energieversorgers keinen Strom.

Die Reparatur sei bereits im Gange. Im Laufe des Nachmittags soll die Reparatur des defekten Kabels behoben sein. Konkret sei der Bereich der Trompeterstraße und der St. Petersburger Straße mit unter anderem einem Kinogebäude, einem großen Wohnhaus und mehreren Gewerbeeinheiten betroffen.