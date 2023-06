Jena - In etwa 1000 Haushalten und Firmen in Jena ist am Montag der Strom ausgefallen. Betroffen sind unter anderem das Gewerbegebiet Göschwitz und das Wohngebiet Winzerla, wie die Stadtwerke Jena am Montag mitteilten. Ursache für den Ausfall seien vermutlich zwei Kabeldefekte. Gegen 6.15 Uhr hätten zwei Schutzschalter im Umspannwerk Göschwitz sowie eine Schaltstation in Winzerla ausgelöst und die Stromversorgung unterbrochen. Die Reparatur sei im Gange, gestalte sich aber schwierig und werde vermutlich bis in den Mittag hinein dauern.